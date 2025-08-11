Nesta segunda-feira, 11 de agosto, os motoboys de Araucária se despedem de um grande amigo, vítima de um acidente fatal, Wagner Gregório Fusqueri da Silva, de apenas 34 anos. O acidente aconteceu na noite de domingo (10), na esquina da Rua Santa Catarina com a Rua Ceará, no bairro Cachoeira.

Em homenagem ao Wagner, vários motoboys realizaram uma manifestação pelas principais vias de Araucária. Um caminhão com os dizeres “Eterno Wagnão” também estava participando da passeata. Também foram presas bexigas pretas e brancas, em forma de manifestar o luto dos amigos e familiares de Wagner.

Segundo informações de um amigo da vítima, a motocicleta de Wagner e um carro colidiram. Ele foi atendido no local e levado para o hospital, porém, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

O velório de Wagner será realizado nesta segunda-feira (11) na Capela do Cemitério Jardim Independência, com previsão de início às 19h30. O sepultamento ocorrerá no mesmo cemitério, na terça-feira (12), às 11h.