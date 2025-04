Motocicleta é apreendida com mais de R$60 mil reais em multas acumuladas

Na manhã de sexta-feira (4), uma equipe de agentes de trânsito recolheu uma motocicleta Honda CG 160 que acumulava mais de 400 multas.

O condutor foi abordado durante uma fiscalização por estar utilizando uma lâmpada de LED não. Ao realizar a consulta no sistema, os agentes constataram que a motocicleta estava com a documentação em atraso e somava uma dívida de mais de R$60 mil em infrações de trânsito. Além disso, foi verificado que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor encontrava-se suspensa.

Diante das irregularidades, a moto foi apreendida e encaminhada ao pátio municipal.