Motociclista apavora frequentadores e consegue escapar da polícia

Patrulhamentos da PM deixam a cidade mais segura. Foto: divulgação

A Polícia Militar patrulhava pela rua Francisco Galarda, no bairro Capela Velha, no domingo, 31 de janeiro, quando por volta das 12h40, nas proximidades do Parque Passaúna, se deparou com um motociclista com uma mochila nas costas, em atitudes suspeitas. Ao cruzar pela viatura, ele acelerou bruscamente, em sentido contrário, chamando ainda mais atenção dos policiais. A equipe tentou uma abordagem, mas o motociclista fugiu, percorrendo uma longa distância.

A PM pediu apoio das demais equipes, que viram o suspeito entrar no parque e colocar em risco os frequentadores, já que circulava com sua moto por locais estreitos, exclusivos para pedestres. Em determinado momento da fuga, o suspeito tentou passar por um morro e acabou estourando o pneu da moto. As equipes desembarcaram das viaturas e tentaram uma nova abordagem, mas o motociclista abandonou a moto e correu em direção a uma área de mata.

Segundo a PM, ele estava de posse de uma arma de fogo e efetuou alguns disparos em direção as equipes, que revidaram a agressão. A perseguição continuou, mas o homem se embrenhou na mata, e conseguiu fugir. A moto foi recolhida ao pátio da 2ª Cia da PM.

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021