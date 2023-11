Motociclista atropela homem em frente à Prefeitura de Araucária

Na manhã desta terça-feira (21/11), aconteceu um atropelamento em frente a Prefeitura de Araucária, que está localizada na Rua Pedro Druszcz, 111, no Centro.

O atropelamento aconteceu na faixa de pedestre elevada que fica em frente ao Paço Municipal. De acordo com as primeiras informações, o acidente teria sido causado por uma motocicleta, que inclusive, não fugiu e permaneceu no local durante todo o atendimento da vítima.

A Guarda Municipal de Araucária e o SIATE atenderam a ocorrência e socorreram a vítima, que seria um homem de idade. O acidente ficou classificado no código 2, ou seja, ferimentos moderados e sem risco de morte.

Ainda não há informações da idade e nome da vítima, e para qual hospital ela será encaminhada, mas considerando o estado de seus ferimentos, é provável que seja encaminhada ao Hospital Municipal de Araucária (HMA).

