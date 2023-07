Na noite desta sexta-feira (28/07) um acidente aconteceu na Av. Pedro Euzébio Lemos, próximo à região do Palmital, envolvendo uma moto e um carro.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista, que seria um homem idoso, teve uma fratura no pé, ele foi socorrido por uma ambulância do Siate. As causas do acidente ainda não foram confirmadas, mas há indícios de que teria ocorrido devido a uma ultrapassem.