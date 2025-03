Motociclista morre em acidente com carro próximo a Sul Agrícola

No início da tarde deste sábado, 22 de março, um acidente grave entre uma moto e um carro aconteceu na Rua Cesário Furman, no bairro Capela Velha, próximo à empresa Sul Agrícola.

A Polícia Militar de Araucária foi acionada para prestar apoio a ocorrência. Quando a equipe chegou no local, os socorristas do Siate já haviam confirmado a morte do motociclista, identificado como Leandro da Silva Moura Dias.

Funcionários da Via Araucária também estavam no local e informaram que a colisão entre o carro e a moto foi frontal. O condutor do carro ficou no local a disposição da equipe e confirmou a colisão.

A esposa da vítima estava dirigindo um carro logo atrás do companheiro e presenciou o acidente. Ainda não há informações sobre a causa da colisão.

O Instituto Médico Legal foi acionado e o corpo foi recolhido por volta de 15h. A motocicleta foi levada para o pátio da 2ª Cia do 17° batalhão da Polícia Militar. O motorista envolvido no acidente foi conduzido a Delegacia de Polícia Cívil para as providências cabíveis.