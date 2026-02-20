Entre o final da noite de quinta-feira (19/02) e início da madrugada de sexta-feira (20), aconteceu um acidente fatal na PR-423, no km 22, próximo da entrada de Guajuvira.

Uma colisão frontal entre um carro Fiat Palio e uma moto, ocasionou a morte do motociclista. Com o impacto, a vítima foi arremessada a vários metros do acidente e morreu no local, antes da chegada da equipe de socorristas.O motociclista estava a caminho do trabalho, quando sofreu o acidente. O condutor do carro, de 61 anos, apresentou ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital. De acordo com o seu relato, a sinalização do local permite a ultrapassagem, e quando foi realizar a manobra não viu a moto, que estaria com o farol apagado.

A Via Araucária, a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Científica foram acionadas para atender e auxiliar na ocorrência.