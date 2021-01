Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

O motociclista Odair Gonçalves dos Santos, 40 anos, que se envolveu em um acidente de trânsito no final da tarde deste domingo, 17 de janeiro, na rua Manoel Ribas, em frente ao Auto center Zé da Mola, no Centro, e foi socorrido em estado gravíssimo, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Segundo informações, a moto Honda CB 1000R que ele conduzia, colidiu com um veículo Chev Tracker TALT. O motivo do acidente ainda é desconhecido.