Motoqueiro morre em acidente entre as ruas Capivari e Miguel Bertolino Pizzato

Na noite deste domingo, 16 de junho, aconteceu um acidente gravíssimo entre uma moto e um carro na esquina que liga as ruas Capivari e Miguel Bertolino Pizzato, no bairro Iguaçu.

Infelizmente, o motoqueiro acabou falecendo no local. Os socorristas fizeram o possível, mas não tiveram sucesso ao reanimar a vítima. Ele foi identificado como Jefferson Paiva Araújo Cardoso, de 28 anos.

Segundo as informações da GMA, os policiais tiveram que conter a população que estava tentando agredir o condutor do carro. Ainda não há informações oficiais de como o acidente ocorreu e qual a situação de saúde do motorista.

Muitos moradores da região relataram que esse não foi o primeiro acidente grave que aconteceu no local, que a falta de lombada e de semáforo é a principal causa desses acidentes. O Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal de Araucária, Polícia Militar e o Departamento de Trânsito foram acionados para auxiliarem na ocorrência.