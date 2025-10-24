O motoqueiro Maicon Santos Chaves, que sofreu um acidente no dia 17 de outubro na esquina da Rua Professora Kazimiera Szymanski com a Rua Ver. Valentim Wolski, no bairro Porto das Laranjeiras, segue internado. Ele passou por procedimentos cirúrgicos e está se recuperando, segundo informações de familiares. Já o motorista, que consta no boletim da ocorrência ter furado a preferencial e atingido o motoqueiro sem prestar socorro, deverá ser ouvido na Delegacia de Araucária ainda esta semana. Seu nome não foi revelado.

“Assim que tomamos ciência do acidente, pela imprensa, instauramos o respectivo inquérito policial. Nesse momento ainda estão sendo feitas diligências, e o veículo do condutor foi apreendido e passará por perícia. O advogado do autor entrou em contato e o investigado será ouvido em sede policial ainda nesta semana. A vítima, assim que receber alta hospitalar, também será ouvida”, disse o delegado Felipe Martins.

FLAGRADO

Filmagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o condutor da caminhonete furou a preferencial e causou a colisão contra a motocicleta. Ele fugiu do local em seguida, sem prestar socorro à vítima, que trabalha com revenda de gás e no momento em que sofreu o acidente realizava a última entrega do dia.

