Motorista alcoolizado provoca acidente e é levado à DP para se explicar

Na segunda-feira, 5 de julho, por volta das 19h40, a Polícia Militar foi acionada para dar atendimento a um acidente de trânsito na rua Marcelino Jasinski, no bairro Tindiquera. Ao chegar ao local, viu que se tratava de uma colisão entre um carro Renault Sandero e uma moto Honda, e que o condutor da moto estava caído no chão, sendo atendido pelo Siate. O homem teve fratura exposta e precisou ser conduzido às pressas para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

O condutor do veículo, que ainda estava no local, se apresentou à equipe, dando condições para que os policiais percebessem seu estado de embriaguez. Segundo a PM, ele estava cambaleando e apresentava um forte odor etílico. Ao ser indagado se havia bebido, ele confirmou que sim. Conduzido até a sede da equipe de trânsito, ele se negou a fazer o teste do bafômetro.

Diante dos fatos, o condutor do Sandero preencheu um termo de recusa e outro termo de constatação dos sintomas de embriaguez e foi encaminhado para a Delegacia de Araucária, para as medidas necessária.

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021