Motorista bate contra poste e abandona o veículo

Foto: divulgação

Na madrugada deste sábado, 19 de junho, a Guarda Municipal foi acionada por seguranças do Terminal da Vila Angélica para atender uma possível situação de disparo de arma de fogo. A testemunha relatou que um motoboy foi até o terminal e informou ter presenciado ocupantes de um veículo Renault Duster de cor branca, dispararem contra outro veículo, na PR 421, próximo ao semáforo da empresa Cassol. Depois disso, o motorista do veículo atingido teria colidido com um poste de iluminação.

No local as equipes da GM constaram que um veículo GM Meriva de cor preta, sem alerta de furto, havia mesmo batido violentamente contra o poste, chegando a quebrar totalmente a base do equipamento, além disso, arrancou a proteção metálica que serve de anteparo. A GM fez buscas nas proximidades, juntamente com a Equipe Tática da Polícia Militar, porém não localizou o motorista. No veículo também não havia sinais de perfuração por arma fogo.

O veículo foi recolhido ao pátio da PM, pois estava com documentação pendente e obstruindo parte da via.