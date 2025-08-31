Na noite de sábado (30), um homem foi preso após tentar estuprar uma motorista de aplicativo durante uma corrida, no bairro Iguaçu. A denúncia partiu de um transeunte que acionou uma viatura que passava pela região.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um homem caído na rua, consciente, mas com claros sinais de embriaguez. Próxima a ele, encontrava-se uma mulher sentada na calçada, que relatou ser motorista de aplicativo e que teria sido assediada durante uma corrida.

A vítima relatou que o passageiro iniciou conversas desconexas durante o trajeto e, ao chegar ao destino, tentou puxá-la pelo rosto para beijá-la à força. A motorista conseguiu afasta-lo e sair do carro, pedindo que o homem também saisse, o que ele se recusou a fazer.

Nesse momento, alguns populares que presenciaram a situação intervieram, passando a agredir o suspeito, que acabou permanecendo caído na via até a chegada da equipe policial.

O homem recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araucária.