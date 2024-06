Motorista de aplicativo que aplicava golpes em passageiros é preso em Araucária

A Polícia Civil do Paraná, através dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Araucária, cumpriu um mandado de prisão preventiva, na tarde de quinta-feira (13), de um homem de 60 anos investigado por vários crimes de estelionato.

A investigação teve início quando a Delegacia de Araucária começou a receber relatos de pessoas dizendo que no momento de efetuar o pagamento com cartão de crédito, o motorista realizava a cobrança do valor da corrida e, em seguida, fazia uma nova transação sem que a vítima percebesse.

Inicialmente, foram instaurados quatro inquéritos policiais que identificaram o autor da conduta, resultando em seu indiciamento e o envio dos casos ao Poder Judiciário. Após alguns dias, mais duas vítimas realizaram denúncias semelhantes.

Foi constatado que as novas vítimas sofreram o golpe depois das primeiras denúncias, após o interrogatório do suspeito, foram instaurados mais dois inquéritos policiais que novamente identificaram o homem como autor dos crimes.

Diante dos fatos, o delegado representou pela prisão preventiva do suspeito ao Poder Judiciário, que deferiu e expediu a ordem de prisão. Com todas as diligências concluídas, a equipe da unidade cumpriu o mandado de prisão, durante o interrogatório o suspeito negou as acusações. O prejuízo total causado varia entre R$ 799,90 e R$ 4.999,99, com seis vítimas identificadas até o momento.