Motorista de aplicativo vítima de assalto em Curitiba pede ajuda para encontrar seu veículo

No dia 8 de setembro, uma motorista de aplicativo residente em Araucária, passou por uma situação traumática, enquanto realizava uma corrida com destino ao CIC, em Curitiba, foi surpreendida quando os dois passageiros anunciaram um assalto e levaram seu veículo, além do carro os bandidos levaram documentos e celulares.

Desde então, tem enfrentado uma série de dificuldades, além do choque causado pelo assalto, ela se vê diante de uma situação financeira delicada, pois com a perda do carro, ela não consegue mais realizar corridas e, consequentemente, garantir sua renda.

O veículo em questão, é um Voyage prata de placa BCP3C41, a motorista registrou um boletim de ocorrência sobre o roubo e pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do carro entre em contato com as autoridades.

A vítima também está arrecadando dinheiro para arcar com os custos do financiamento do veículo até conseguir recuperá-lo e voltar a trabalhar, qualquer valor pode ser doado através do pix 068.274.909-55, banco Itaú.