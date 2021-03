Caso Irmãos Rybinski: motorista do Palio não se apresenta à Polícia e é considerado foragido da Justiça

A investigação em torno do acidente que matou os irmãos Carlos e Moacir Rybinski teve novos desdobramentos nesta quarta-feira, 24 de março. Os condutores dos veículos Cruze Rafael Henrique Vargas e do Pálio Lucas Leonardo de Lima Ribeiro, que participaram do racha na noite de 27 de fevereiro, que culminou na morte dos irmãos, tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça Criminal de Araucária.

Rafael foi preso em sua residência, no jardim Iguaçu, pela equipe da Delegacia de Araucária, comandada pelo delegado Thiago Wladyka. Já Lucas não foi encontrado pelos investigadores que bateram logo cedo à porta de sua casa para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Além dos dois mandados de prisão, a Polícia Civil também cumpriu outros cinco mandados de busca e apreensão na casa de passageiros que estavam nos carros que teriam participado do racha na noite de 27 de fevereiro.

Foragido

A expectativa da Delegacia era a de que Lucas se apresentasse às autoridades policiais ainda nesta quarta-feira (24). Porém, não o fez. Ao longo desta quinta-feira (25) ele também não se apresentou. Novas diligências foram feitas pela Delegacia de Polícia Civil, mas ele não foi encontrado. Como já se sabe que Lucas tem conhecimento de que há um mandado de prisão contra ele e mesmo assim não se apresentou as autoridades, ele já é considerado foragido. Qualquer pessoa que tenha informações que possam levar ao seu paradeiro deve entrar em contato com a Delegacia pelo telefone 3641-6000. Não é necessário se identificar.

Próximos passos

O pedido de prisão preventiva dos envolvidos na morte dos irmãos Rybinski foi feito pela Polícia Civil ao longo dos últimos dias. O Ministério Público, a quem vai caber denunciar ou não os envolvidos à Justiça, ratificou a solicitação, que foi entendida como necessária pela Vara Criminal de Araucária. Como a ordem de prisão contra Lucas e Rafael é preventiva, eles não têm data para deixar o regime fechado.

A defesa de ambos, porém, pode requerer a outras instâncias do Poder Judiciário a possibilidade de deixar a prisão.

O caso

A colisão que vitimou fatalmente os irmãos Rybinski aconteceu por volta das 22h de sábado, 27 de fevereiro, no cruzamento da Avenida Archelau de Almeida Torres com a Rua Capivari, no bairro Jardim Iguaçu. Os dois irmãos retornavam de Santa Catarina, onde estavam trabalhando, e seguiam pela Rua Capivari, quando o Palio, que vinha em alta velocidade pela avenida, atingiu em cheio o veículo Fiat Strada em que estavam. Eles morreram na hora.

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021