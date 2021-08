Motorista é pego pela PM por direção perigosa e sem CNH

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã de domingo, 8 de agosto, na rua Tocantis, bairro Campina da Barra, por dirigir perigosamente e não ter carteira de habilitação. O veículo abordado também estava com pendências na documentação atrasada, desde o ano de 2013. A PM chegou até o infrator após receber denúncias anônimas de que o motorista de um veículo Peugeot estaria realizando manobras perigosas na esquina das ruas Amarilis e Amor Perfeito. Este mesmo veículo já havia sido alvo de várias outras denúncias durante toda a madrugada.

Moradores relataram que por volta das 4 horas da madrugada o homem teria iniciado as manobras pelas ruas, e que na última denúncia, já pela manhã, ele estaria dirigindo de forma perigosa em uma cancha de futebol, onde tem um um parquinho infantil e havia várias crianças brincando. No local havia muitos populares na rua e eles informaram a direção que o veículo havia seguido, sendo que na rua Tocantins a PM fez a abordagem. O condutor apresentava sinais de embriaguez e não possuia habilitação, além disso, o veículo estava com diversos débitos sendo que o último ano de licenciamento pago foi em 2013.

Diante de todas as evidências, a equipe conduziu o motorista até o posto da Polícia Rodoviária Federal, onde foi realizado o teste de bafômetro, que acusou o valor de 0,40 mg/l de álcool. O veículo então foi recolhido e o condutor encaminhado para a Delegacia de Polícia para s medidas necessárias.

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021