Motorista embriagado bate em vários carros, tenta fugir, mas acaba detido

No sábado, 30 de janeiro, por volta das 23 horas, a Polícia Militar fazia rondas pela rua Maranhão, no bairro Costeira, quando recebeu a informação de que uma caminhonete branca havia batido em outros veículos parados e o motorista teria fugido. Nas proximidades do local, a equipe se deparou com o veículo e suspeitou que o condutor estava embriagado, já que circulava pela via fazendo ziguezague. Segundo a PM, a frente do veículo estava amassada, comprovando que ele havia se envolvido em alguma colisão.

Diante das suspeitas, a equipe fez um acompanhamento tático ao veículo, que após várias quadras acabou parando e foi possível confirmar que o condutor estava mesmo embriagado, pois andava cambaleando, a fala estava embaralhada, os olhos vermelhos e cheiro de bebida alcoólica. O veículo também estava com a lateral direita batida, com o airbag estourado e um pneu rasgado. O carro foi encaminhado para o pátio da 2ª Cia da PM. O condutor recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à Delegacia de Araucária para os procedimentos necessários. Ele precisou ser algemado, pois estava bastante alterado.

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021