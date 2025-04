Motorista embriagado causa acidente e é preso no Porto das Laranjeiras

Na tarde de sábado (13), um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro aconteceu no cruzamento das ruas Saliba Merhy e Maria Prosdócimo Francesch. Equipes da Guarda Municipal e do SIATE foram acionadas para prestar atendimento no local.

Segundo informações de testemunhas, o carro trafegava pela Rua Maria Prosdócimo Franceschi e, ao tentar realizar uma conversão à esquerda, acabou colidindo frontalmente com a motocicleta que vinha em sentido contrário. Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado e sofreu lesões nos membros inferiores do lado esquerdo. Ele recebeu atendimento imediato de uma equipe do SIATE e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Municipal (HMA).

Durante a abordagem, os agentes da Guarda Municipal constataram que o motorista do carro apresentava sinais visíveis de embriaguez. Visivelmente alterado e com comportamento agressivo, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia.