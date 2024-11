Motorista embriagado perde controle do carro, invade residência e é preso em flagrante na sexta-feira (08)

Na noite de sexta-feira (8), por volta das 23h10, uma equipe da Guarda Municipal foi chamada para atender um acidente de trânsito na rua Nelson Pereira de Souza, no bairro Fazenda Velha. No local, os agentes se depararam com um veículo que havia perdido o controle e invadido a varanda de uma residência.

Ao se aproximarem do veículo, os guardas observaram que o motorista estava dormindo no interior do carro. Ao acordá-lo, foi realizado o teste bafômetro, que resultou em 0,61 mg/L de álcool no sangue, nível que configura crime de trânsito.

Felizmente, o acidente não feriu ninguém, causou apenas danos materiais. Diante da situação, o condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para que as medidas necessárias fossem tomadas.