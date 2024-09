Motorista morre após colisão com árvore no Tietê

Na noite de sábado, 7 de setembro, um acidente resultou na morte de Pedro Rodrigues Guilherme, de 46 anos. O acidente ocorreu por volta das 23h, quando o motorista perdeu o controle de um Honda Civic na Rua Pedro Eusébio Lemos, conhecida como estrada do Palmital, e colidiu contra um pinheiro.

Pedro Rodrigues Guilherme não resistiu ao impacto e morreu no local. De acordo com a perícia criminalística, o motorista não estava utilizando o cinto de segurança e isso contribuiu para a gravidade do acidente.

A Polícia Militar e outras autoridades foram acionadas para atender à ocorrência e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.