Motorista que atropelou e matou ciclista vira réu por homicídio doloso

A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público contra o motorista Jackson Aurélio Korc, de 45 anos, que atropelou e matou o ciclista e engenheiro Ricardo Santos Wiedmer, 51 anos, no sábado, 6 de agosto, próximo à represa do Passaúna. A partir de agora, Korc é réu por homicídio doloso, com dolo eventual (quando se assume o risco de matar). Ele também responderá por mais dois crimes de trânsito: dirigir com habilitação suspensa e sob o efeito de drogas ou bebida.

No dia do acidente, o motorista foi levado para a central de flagrantes da Polícia Civil, foi ouvido e acabou sendo liberado. Dois dias depois, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e acabou sendo preso por policiais da Delegacia de Araucária, em Curitiba.

Agora ele tem até 10 dias para apresentar defesa no processo. Após essa etapa, a Justiça deverá agendar as audiências de instrução.