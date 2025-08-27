Um triste acidente aconteceu na manhã de terça-feira, 26 de agosto, onde pai e filho estavam realizando uma entrega com caminhão, na Rua Ver. Ludovico Gondek, na área rural de Boa Vista. Inicialmente, a informação era que o acidente teria acontecido no Rio Abaixinho, mas foi confirmado que a ocorrência foi na região de Boa Vista.

Ary Chaves, de 53 anos, estava dirigindo o caminhão e acabou falecendo no local. O seu filho, de 21 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Araucária (HMA).

O acidente aconteceu quando o caminhão de entrega subiu no barranco ao lado da estrada e desnivelou para o lado esquerdo. Ary estava sem cinto e acabou caindo na estrada, e por conta do ângulo em que o veículo ficou, o caminhão caiu por cima dele, causando sua morte.

A Polícia Militar foi acionada para dar apoio a ocorrência, e quando chegou no local, o filho de Ary já havia sido atendido pela equipe médica e encaminhado para o hospital. Por conta disso, não foi possível coletar seus dados pessoais. O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística foram acionados para prestar apoio no acidente e dar andamento na situação.