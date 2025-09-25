Na tarde de quarta-feira (24), a Guarda Municipal de Araucária realizava o retorno de um patrulhamento pela área rural quando, já no perímetro urbano da cidade, avistou um veículo Mitsubishi Airtrek, de cor preta, trafegando em zigue-zague pela via. A manobra perigosa colocava em risco a segurança dos demais condutores, o que motivou a abordagem.

O carro foi parado e, em seu interior, estavam dois homens e uma mulher. Durante a identificação dos ocupantes, constatou-se que o motorista, identificado como Guilherme dos Anjos, não possuía habilitação. Em consulta aos seus dados, verificou-se ainda a existência de dois mandados de prisão em aberto, além disso, ele estava com uma tornozeleira eletrônica desligada.

Na vistoria do veículo, foram identificadas pendências administrativas. Diante da situação, Guilherme recebeu voz de prisão, e a equipe solicitou apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo foi removido por guincho e encaminhado ao pátio da PRF.

Equipes da área rural da GMA prestaram apoio à ocorrência. Posteriormente, informações apontaram que o automóvel poderia estar relacionado a registros de filmagens de possíveis furtos recentes na região.

Porém, como não havia materialidade que comprovasse envolvimento nos delitos, os demais ocupantes do veículo, sem pendências judiciais, foram liberados. Guilherme foi encaminhado à Cadeia Pública de Curitiba (CPCTBA), para os procedimentos cabíveis.