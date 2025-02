Motoristas de carretas estacionam irregularmente na marginal da BR 476 e causam “confusão” no trânsito

Motoristas de veículos pequenos entraram em contato com a redação do jornal O Popular, reclamando sobre os caminhões que estão atrapalhando o tráfego na rua Reksidler, marginal da Rodovia do Xisto, próximo a Raizen Combustíveis.

De acordo com o relato de um condutor, alguns caminhoneiros estão estacionando de forma indevida e obstruindo a via. Por não haver nenhuma sinalização no local, a situação fica ainda mais complicada. Isso porque a região funciona como um ponto de encontro, onde caminhoneiros estacionam para resolver suas pendências, sejam pessoais ou envolvendo a empresa que trabalham.

A Via Araucária, responsável pelo trecho, esclareceu que os caminhões estão estacionados em locais não permitidos. Para reforçar a proibição, a concessionária explicou que irá aprimorar a sinalização vertical no trecho, tornando as restrições mais visíveis aos motoristas.

Uma notificação também será enviada para as empresas da região, no sentido de que orientem os motoristas sobre as normas de trânsito, evitando assim, a obstrução da via.

“A concessionária também acionará a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para apoio na fiscalização e cumprimento das regras de tráfego no local”. Por fim, seguimos monitorando a área e reforçamos nosso compromisso com a segurança e a mobilidade dos usuários”, finaliza a Via Araucária.

Edição n.º 1451. Victória Malinowski.