Motoristas do TRIAR devem ter reajuste superior a 60% no auxílio-alimentação

Foto: Carlos Poly

Representantes do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) e das empresas que estão à frente do sistema TRIAR devem fechar já nos próximos dias o novo acordo coletivo da categoria.

No sábado, 28 de agosto, uma assembleia realizada pela categoria analisou os itens da proposta feita pelas empresas, sendo que o principal avanço foi no percentual de reajuste do valor do auxílio-alimentação pago aos motoristas do TRIAR.

Pelo novo acordo coletivo os motoristas passarão a ter auxílio-alimentação de R$ 1.100,00 mensais. Hoje, eles recebem R$ 696,00. Ou seja, um aumento superior a 60%. Quando o novo acordo entrar em vigor, os motoristas do TRIAR terão o maior auxílio-alimentação dentre aqueles pagos pelas empresas de transporte coletivo da RMC. Em Curitiba, por exemplo, o auxílio é de R$ 696,00.

Também houve avanço na negociação com relação ao adicional dos motoristas pelo trabalho de fazer a cobrança da tarifa daqueles passageiros que não utilizam o cartão-transporte. Inicialmente havia uma tendência de que esse adicional não fosse pago. Porém, após algumas tratativas ficou praticamente certo de que a gratificação pelo serviço será de 15% sobre o valor do piso salarial do motorista, que é de R$ 2.714,13 mensais.

Uma vez sacramentado o novo acordo coletivo, essas novas despesas passam a integrar a tabela de custos do TRIAR, que é calculada mensalmente pela Prefeitura para definir o valor do quilômetro rodado que é pago às empresas responsáveis pelas linhas de ônibus alimentadores da cidade.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021