Motoristas reclamam da falta de área de giro em rotatória

A rotatória impede que ônibus e caminhões façam o giro sem invadirem a contramão. Foto: Raquel Kriger de Paiva

Por conta das obras que estão ocorrendo no bairro Fazenda Velha, alguns trechos ainda estão interditados, o que continua gerando confusão entre os motoristas. Dessa vez a reclamação é dos condutores de ônibus e caminhões, que estão tendo dificuldades em fazer a rotatória que fica na avenida Nossa Senhora dos Remédios, com a rua Alfred Charvet, porque de acordo com eles, no local não tem área de giro.

O problema é que com as obras, eles precisam circular pela pista antiga da avenida e ao chegar na rotatória, só conseguem completar o giro se entrarem na contramão. “A gente já ligou no Departamento de Trânsito, explicando o problema, mas eles dizem que se formos pegos andando na contramão, seremos multados, não tem desculpas”, disse um motorista do TRIAR, que preferiu não se identificar.

Sobre o problema, o Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo explicou que o transtorno é provisório, mas admitiu que houve falhas em não terem sido implantadas placas de sinalização no local, proibindo, temporariamente, a circulação de ônibus e caminhões naquela via. “O ideal é que, nesse momento, motoristas de veículos maiores procurem vias alternativas”, orientou a SMUR.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021