Motoristas reclamam de carros que estacionam em recuo de ponto de ônibus e Prefeitura sinaliza o local

Um ponto de ônibus que recentemente foi instalado na Rua Saracura, no Jardim Califórnia, em frente à Escola Municipal Professora Eglé Cordeiro Machado Pinto (antigo CAIC), está gerando descontentamento por parte de alguns motoristas e usuários do transporte coletivo da cidade. Acontece que o remanso na via, onde o coletivo deve parar para embarque e desembarque de passageiros, vem sendo feito de estacionamento por parte de alguns motoristas.

Os desavisados desconhecem que é proibido o uso particular desses remansos. “Os carros estacionam ali e geralmente o ônibus precisa parar fora do ponto, causando transtornos para os passageiros. Embora deva prevalecer o bom senso, já que se trata de um local de parada de ônibus, os motoristas deixam seus veículos e certamente, no entendimento deles, acham que estão certos”, criticou um motorista de ônibus.

Uma passageira também ficou indignada com o fato de ter que sair correndo atrás do coletivo, já que muitas vezes o motorista se vê obrigado a parar longe do ponto por causa dos carros que estão ali atrapalhando. “Se já tem esse recuo aqui e a casinha do ônibus, é óbvio que não é permitido estacionar. O que não podemos é ter que correr no meio da rua pra poder embarcar”, reclamou.

O Departamento de Trânsito de Araucária informou que, em caso de parada de ônibus, não há necessidade de pintura de faixa amarela, pois o próprio abrigo já é um marcador de que não é permitido o estacionamento de carros no local.

Foto: Divulgação. Trânsito enviou equipe para pintar a faixa amarela, após reclamações de motoristas e passageiros.

Mencionou ainda que, conforme o Código Brasileiro de Trânsito (art. 181), onde não há sinalização, não é permitido estacionar na faixa de 10 metros antes e nem 10 metros depois do marco do ponto (abrigo, banco, ou outro dispositivo).

Embora a Lei seja clara, o Departamento de Trânsito enviou uma equipe até o local, que fez a pintura de sinalização (faixa amarela), reforçando se tratar de um ponto de ônibus.

