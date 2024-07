Motoristas reclamam de condições do asfalto na alça de acesso para a PR-423

Rodovia perigosa! É assim que motoristas descrevem o asfalto na BR 476 (Rodovia do Xisto), na alça de acesso ao km 1 da PR 423. Na opinião deles, o trecho da rodovia, principalmente próximo ao viaduto da CSN, dificulta a passagem devido aos inúmeros buracos existentes na pista. Além do asfalto precário, também há reclamações relacionadas à falta de sinalização.

Na alça de acesso também existe o fluxo intenso de caminhões pesados, o que ajuda a piorar as condições do asfalto. E é bastante comum ouvir reclamações de motoristas que tiveram seus veículos danificados e amargaram prejuízos com a manutenção. Isso sem contar que o trecho apresenta risco iminente de acidentes.

“O asfalto na alça de acesso é muito ruim, está esburacado e bastante danificado e rachado, parece estar esfarelando. Inclusive já foi palco de vários acidentes. É preciso que tomem providências urgentes”, afirmou um motorista.

O trecho da alça de acesso da BR 476 para a PR 423 já ilustrou várias reportagens e lives no Jornal O Popular. Matérias recentes abordaram ainda a expectativa com relação ao projeto de duplicação da PR 423, a partir do viaduto com a Rodovia do Xisto até o viaduto sobre a variante da BR-277 em Campo Largo.

Sobre as reclamações dos motoristas, a Concessionária Via Araucária, responsável pelo trecho, informou que possui equipes de tapa-buraco realizando serviços diariamente em toda a malha sob concessão. Disse ainda que esta semana, uma equipe técnica da concessionária se deslocará até o trecho informado para averiguar a situação e, se necessário, tomar as providências necessárias.

A concessionária destacou que, embora esteja com diversas frentes de serviço ao longo do trecho, está em linha com o contrato de concessão, que prevê o levantamento de pontos críticos até o nono mês de operação.

Edição n.º 1424