Movida pelo ciúme, mulher pega a arma do marido e dispara

Foto: divulgação

Na noite de sábado, 13 de março, uma esposa, tomada pelo ciúmes do marido, pegou a arma de fogo dele e disparou contra outras mulheres. O fato aconteceu na rua José Túlio Bueno, no bairro Maranhão.

No local, uma equipe da Guarda Municipal ouviu o relato de duas vítimas, que tinham sido ameaçadas pela mulher enciumada. Elas disseram que tinham conversado com o homem e quando a esposa ficou sabendo, as ameaçou, pegou a arma que o marido tem em casa e disparou.

A esposa do dono da arma, assumiu ter feito o disparo, e confessou ter sido mesmo por ciúmes. Segundo a GM, o marido tem a posse legal e apresentou o revólver cal.38 e a documentação.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. A arma foi recolhida e entregue à polícia.