Movimento de Casais Santa Terezinha promove festival de prêmios no domingo (15)

O festival de prêmios do Movimento de Casais Santa Terezinha já tem data confirmada, será no próximo domingo (15/09), a partir das 13h30, no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios. Serão 20 rodadas com premiações em dinheiro e excelentes prêmios.

Todas as rodadas serão em três batidas, no caso do prêmio principal, de R$6.000,00, terá a primeira de R$4.000,00, a segunda de R$1.000,00 e a terceira também de R$1.000,00. Quem bater primeiro no segundo prêmio, que será de R$1.000,00, levará R$500,00, o segunda a bater leva R$300,00, e o terceiro R$200,00.

O festival terá ainda três rodadas extras, todas com quatro prêmios e o sorteio do pirulito premiado. As cartelas poderão ser adquiridas por R$6,00 ou se comprar 4, pagará apenas R$20,00. Durante toda a tarde haverá venda de salgados, tortas e bebidas. O Salão Paroquial está localizado na Rua Júlio Szymanski, 46 – Centro.

Edição n.º 1432.