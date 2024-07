MP de Araucária divulga processo seletivo para vaga de estágio para estudantes de Direito

O Ministério Público divulga inscrições para vaga de estágio em graduação de Direito na 2ª Promotoria de Justiça de Araucária. O processo começou na quinta-feira, 25 de julho, e será apenas 1 vaga disponível, assim como formação de cadastro de reserva.

Os interessados deverão encaminhar o nome completo, e-mail, telefone para contato, a instituição de ensino e o período do curso no e-mail araucaria.2prom@mppr.mp.br. Para qualquer imprevisto que possa ocorrer durante a matrícula, deve-se entrar em contato pelo telefone (41) 3552-1700. De acordo com o edital divulgado, para participar do processo, o estudante precisa estar matriculado a partir do terceiro ano ou quinto período da faculdade de Direito em uma instituição vinculada. Além de possuir disponibilidade de quatro horas no turno da tarde de segunda a sexta-feira. O edital também exige que o candidato não tenha exercido o estágio de graduação em Direito no âmbito do MPPR, no período de dois anos anteriores. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.500,00, enquanto o auxílio-transporte é de R$ 264,00.

O local e a data das provas serão definidos de acordo com a quantidade de inscrições, com as informações sendo enviadas pelo e-mail e número de contato de cada candidato, além também da data e local da entrevista de avaliação que será realizada.

A prova terá de nota máxima de 10 pontos, onde o estudante precisa tirar uma nota maior do que 5 pontos para passar para a próxima fase. A entrevista de avaliação será realizada da mesma forma, com o valor máximo de 10 pontos, onde o candidato não pode tirar menos do que 5 pontos. Mais informações sobre o processo de classificação dos candidatos constam no Edital N.° 001/2024.

O teste escrito terá o prazo total de 3 horas de conclusão, onde o candidato deverá comparecer no local previsto com 20 minutos de antecedência, com documento com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha em mãos.

Importante esclarecer, que haverá algumas regras que precisam ser seguidas, sendo elas: o candidato precisa apresentar um documento de identificação com foto recente, filiação e assinatura, e não comparecer no local após o horário indicado para o início da prova, com o risco de ser desclassificado do processo seletivo. Outros motivos de desclassificação são: se negar a ser identificado; se tirar do local durante a realização da prova sem autorização; se comunicar com outro candidato; utilizar aparelhos eletrônicos; e desrespeitar os aplicadores da prova, auxiliares, ou outras pessoas presentes.

Após esse processo, o estudante terá o prazo de 2 dias úteis para aceitar a vaga, ou desistir do processo seletivo. Em falta de resposta, a pessoa será considerada desistente.

O Edital N.º 001/2024, assim como o Regulamento de Estágios do MPPR, estarão disponíveis para consulta na unidade realizadora do processo seletivo, e na página da Divisão de Estágios da Escola Superior do MPPR pelo link: https://site.mppr.mp.br/escolasuperior/Pagina/Estagio.