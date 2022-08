Mudança de preferencial na Rua Goiás gera confusão entre motoristas 

Desde o início do mês de julho, o Departamento de Trânsito de Araucária alterou a preferencial em quatro cruzamentos com a rua Goiás, no Jardim Iguaçu. A partir de então, nos cruzamentos desta via com as ruas Xingu, Curitiba, Sergipe e Alagoas, a preferencial passou a ser de quem está na rua Goiás. A mudança, no entanto, está gerando confusão entre alguns motoristas.

Segundo eles, a via ficou perigosa e a sinalização precisa ser reforçada. “Os motoristas descem a Goiás em alta velocidade e isso acaba ficando perigoso. Depois que mudou a preferencial, alguns acidentes já foram registrados. Tem que haver mais placas indicativas, porque apesar das divulgações já feitas, nem todos os motoristas sabem da mudança”, disse uma motorista.

Segundo o Departamento de Trânsito de Araucária, a mudança da preferencial na rua Goiás vem de encontro à demanda do transporte público, para melhorar o fluxo, já que a via é uma linha de ônibus. Ainda de acordo com o departamento, toda mudança no sistema viário sempre exige mais atenção por parte dos motoristas, que devem respeitar a sinalização.