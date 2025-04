Mudança no armazenamento das lives estabelecida pela META pode impactar criadores de conteúdo

A Meta anunciou uma mudança na forma como as transmissões ao vivo são armazenadas no Facebook. Desde o dia 19 de fevereiro, todas as lives publicadas na plataforma terão um prazo de armazenamento de apenas 30 dias. Após esse período, os vídeos serão removidos automaticamente, sem possibilidade de recuperação direta dentro da rede social.

Antes dessa atualização, as transmissões ao vivo ficavam salvas nas páginas e perfis dos usuários. Com a nova política, a Meta busca se alinhar aos padrões da indústria e otimizar a experiência de vídeos ao vivo dentro da plataforma. “Essas mudanças irão alinhar nossa política de armazenamento com padrões da indústria e ajudar a garantir que estamos proporcionando a experiência de vídeos ao vivo mais atualizada para todos no Facebook”, declarou a empresa em nota oficial.

Para evitar a perda de conteúdos importantes, a Meta está disponibilizando ferramentas que permitem o download das lives antes que sejam excluídas. Os usuários receberão notificações avisando sobre a exclusão e poderão acessar uma ferramenta de download, onde será possível salvar o vídeo diretamente no dispositivo.

“A nova política da Meta muda completamente a lógica do conteúdo ao vivo, criadores que têm as lives como principal formato de conteúdo, precisam repensar sua estratégia, desde o planejamento até a forma de redistribuir esses vídeos futuramente. Mais do que nunca, será essencial adaptar os processos para garantir que nenhum material importante se perca após esses 30 dias de armazenamento” afirma a especialista em mídia digital Nayhara Sousa.

A mudança afeta tanto criadores de conteúdo quanto empresas que utilizam as lives como parte de sua estratégia de comunicação. Com a nova regra, é essencial que os usuários façam o backup de suas transmissões caso queiram mantê-las arquivadas ou compartilhá-las novamente no futuro.

Edição n.º 1459.