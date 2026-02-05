Um crime ocorrido em Araucária na madrugada do dia 16 de dezembro de 2024 terá seu desfecho nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, com o júri de Kethelyn Xaga dos Santos, acusada de assassinar Deyvid Miguel Calazans Santos, com um tiro no coração. Kethelyn, que atualmente está presa, sentará no banco dos réus para receber a sentença e cumprir sua pena, caso seja condenada.

Conforme a denúncia do Ministério Público, Kethelyn e sua companheira, Letícia de Barros dos Anjos, eram proprietárias de um estabelecimento comercial que vendia bebidas e drogas e alugava quartos para profissionais do sexo, e era frequentado por Agata dos Santos Valentim, que mantinha relação de amizade com elas. No entanto, na madrugada do dia 14 de dezembro de 2024, houve uma desavença entre Kethelyn, Letícia e Agata, e então as proprietárias do bar expulsaram Agata do local e pediram que não voltasse mais.

Depois, por meio de mensagens no ‘WhatsApp’, Letícia passou a cobrar suposta dívida de Agata, referente a consumo de bebidas e drogas em seu bar, enquanto esta solicitava a devolução de maquiagens que teriam ficado no estabelecimento. Ambas trocaram ofensas. Às 23h14min do dia 15 de dezembro de 2024, Letícia encaminhou mensagem de texto à Agata dizendo que Kethelyn iria ‘dar um jeito nela’.

Entre 00h19min e 00h38min do dia 16 de dezembro de 2024, Kethelyn, usando o celular da companheira Letícia, trocou mensagens de texto com Agata, oportunidade em que solicitou seu endereço, sob pretexto de devolver suas maquiagens e ‘trocar uma ideia’. Na sequência, Kethelyn foi até a casa indicada, na garupa de uma motocicleta conduzida por um indivíduo não identificado, e na posse de uma arma de fogo, mantendo o capacete na cabeça com o objetivo de dificultar sua identificação, desembarcou e adentrou pelo portão e porta da casa, que estavam destrancados. Na sala da residência estavam Agata, a irmã e o cunhado desta, e a vítima Deyvid Miguel Calazans Santos. A ré então efetuou disparo de arma de fogo que atingiu Deyvid, o qual foi na direção dela para tentar defender sua família, ao ver a denunciada entrando na casa, de capacete e armada.

Depois de atirar contra Deyvid, Kethelyn saiu correndo, e ainda efetuou mais dois disparos em direção à residência, embarcou na garupa da motocicleta, e evadiu-se do local, vindo a ser localizada e presa no bairro Lindóia, em Curitiba.

Ainda na denúncia segundo a Ministério Público, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que Kethelyn agiu mediante surpresa, invadiu a residência na madrugada, e efetuou disparos de arma de fogo contra pessoa desarmada, tendo a vítima falecido no local.

A sessão de julgamento de Kethelyn Xaga dos Santos tem início previsto para às 9h30 desta quinta-feira, 5 de fevereiro, no Tribunal do Júri do Fórum de Araucária, no bairro Vila Nova.

Edição n.º 1501.