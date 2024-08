Mulher acusada por estelionato é presa pela PCPR no bairro Passaúna

Uma mulher de 42 anos foi presa preventivamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quinta-feira (29/08), no bairro Passaúna. Ela é suspeita de estelionato e uso de documentos falsos. Segundo a PCPR, o crime pelo qual a mulher responde aconteceu no ano de 2017, na região central de Araucária.

“Na época dos fatos, a PCPR efetuou a prisão em flagrante quando a mulher, de posse de uma carteira de identidade adulterada, fazia um cadastro em uma loja, para aquisição de um telefone celular”, explica o delegado Felipe Martins. A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário para as medidas cabíveis.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra estelionatos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.