Mulher agride o ex e faz graves ameaças contra sua atual namorada

Mesmo com o divórcio já consolidado, uma mulher, inconformada com a separação, agrediu o ex marido e danificou todo o seu veículo. O caso aconteceu na quinta-feira, 3 de junho, no bairro Boqueirão, quando a mulher foi até a casa da namorada do ex companheiro, onde lhe agrediu fisicamente, causando lesões e hematomas pelo corpo. Não satisfeita, riscou todo seu carro, quebrou o vidro com uma tijolada e danificou a lataria. Ainda conforme relatado no boletim de ocorrência, ela também teria ameaçado de morte a namorada do ex marido, além de ameaçar colocar fogo na casa e nos carros.

Segundo testemunhas, esta não teria sido a primeira vez que a mulher agrediu o ex companheiro, inclusive em ocasião anterior, ela teria investido contra ele, na frente do filho de apenas cinco anos, lhe desferindo tapas e arranhões. Diante dos fatos, o homem decidiu registrar queixa contra a ex e ainda fez o exame de corpo de delito.

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021