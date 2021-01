Mulher ataca a própria mãe com uma ferramenta e acaba presa

Compartilhe esta notícia

Por volta das 19h30 de domingo, 17 de dezembro, a Guarda Municipal recebeu a chamada urgente de uma senhora, que pedia ajuda porque teria sido agredida e ameaçada pela própria filha. A mulher teria usado uma chave de fendas para atacar a genitora. O motivo da agressão, conforme relatou a vítima, seria porque a filha quer que ela saia do imóvel.

O caso aconteceu na rua Iolando Zanardini Camargo, no bairro Tindiquera, onde a equipe encontrou a filha bastante alterada, segundo a mãe, por conta da ingestão de álcool. A vítima apresentava um ferimento no braço, muito provavelmente causado pelo ataque com a ferramenta. Diante dos fatos e da vontade da mãe em representar criminalmente contra a própria filha, a GM deu voz de prisão à mulher e a conduziu para a Delegacia de Polícia Civil para providências necessárias.