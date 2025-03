Mulher comete estelionato de mais de R$1.500 com golpe do falso PIX em uma farmácia

No início da semana, a Guarda Municipal de Araucária realizava um patrulhamento pela Rua Catarina Druszcz Gotfrid, no bairro Passaúna, quando foi abordada por um motoboy que pedia ajuda.

Ele relatou aos agentes que, ao realizar uma entrega, a cliente afirmou ter efetuado o pagamento via PIX, mas o proprietário da farmácia não conseguiu localizar a transação. A jovem, de 21 anos, alegou que não conseguia confirmar a saída do dinheiro de sua conta, pois a transação não aparecia no aplicativo do banco.

Diante disso, a GM entrou em contato com o proprietário do comércio, que informou que essa não seria a primeira vez que a mulher agia dessa forma, apresentando comprovantes de pix, sem que houvesse a entrada do valor. Devido a isso, o comerciante acredita que a jovem apresente comprovantes falsos. Ele já havia registrado um boletim de ocorrência contra a jovem no mesmo dia da ocorrência.

O proprietário mostrou interesse em representar contra a mulher, que recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. Como ela não apresentou nenhum comportamento agressivo, não foi necessário o uso de algemas. Na delegacia, ela foi revistada por uma guarda municipal.

O comerciante compareceu para depoimento e mostrou a nota fiscal dos produtos que ela havia pedido para entregar, sendo um energético, uma lata de refrigerante, um ovo de páscoa e uma mamadeira, que totalizaram o valor de R$ 194,06.

Além disso, ele entregou notas fiscais de compras anteriores, que somavam um total de R$ 1.520,96 em produtos não pagos. Outros comerciantes também compareceram na delegacia mostrando interesse em representar criminalmente contra a mulher pelo mesmo crime.