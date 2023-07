Mulher de 40 anos morre durante incêndio em residência no Jd Iguatemi

Um incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira (04/07), em uma residência localizada na Rua Ana Dranka Druszcz, no jardim Iguatemi, no bairro Boqueirão, fez uma vítima fatal. Trata-se de uma mulher de 40 anos, que não conseguiu deixar o imóvel a tempo e teve o corpo carbonizado. Um cachorro que estava na casa também acabou morrendo no incêndio. Ainda não há confirmação se mais pessoas ficaram feridas.

Vizinhos tentaram conter o fogo, mas as chamas se alastraram rapidamente e destruíram quase que completamente a casa. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e evitar que mais residências fossem atingidas e a tragédia fosse ainda maior. Também não há informações sobre as causas do incêndio.

Foto: Divulgação.