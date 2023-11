Mulher é brutalmente assassinada a facadas pelo companheiro no Jardim Primavera

A manhã de segunda-feira (13/11) começou de forma violenta em Araucária com um crime brutal ocorrido na rua Itararé, esquina com a rua Antônio Cantador, no Jardim Primavera, bairro Iguaçu. Izabel Spies, 42 anos, foi morta a facadas pelo seu companheiro Israel de Souza dos Santos.

Segundo informações de testemunhas, o casal teria travado uma discussão violenta, e em seguida a mulher, temendo pelo pior, tentou escapar correndo pela rua. Infelizmente ela foi alcançada pelo seu algoz que, de forma cruel, lhe desferiu várias facadas.

A frieza do assassino foi tanta que ele fugiu usando seu carro, um Fiat Uno de cor prata, logo após tirar a vida da companheira, deixando-o caída na esquina do bairro, com a faca ainda cravada no corpo. O veículo foi encontrado abandonado nas proximidades do local do crime. A Polícia Militar chegou a acionar o Siate, mas diante da gravidade dos ferimentos, nada mais havia a ser feito, apenas confirmar o óbito da vítima.

O corpo da mulher foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Curitiba e mais este crime de feminicídio passa a ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Araucária.

Confira a live que realizamos no local: