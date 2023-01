Mulher é morta a tiros em frente à Repar. Suspeita é de feminicídio

Uma mulher aparentando entre 30 e 40 anos foi morta a tiros na madrugada deste sábado, 7 de janeiro. O caso aconteceu às margens da BR-476, bem em frente ao portão principal de acesso à Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).







De acordo com informações colhidas pela Guarda Municipal, a mulher estava dentro de um carro modelo Ônix, de cor escura, quando teria descido correndo. O motorista do veículo veio em seu encalço, armado, tendo efetuado disparos que atingiram suas costas e cabeça.

Logo após efetuar os disparos, o homem entrou novamente no carro e fugiu em sentido ignorado. Seguranças que trabalham na Repar teriam visto o homicídio e acionado o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal. Socorristas do Siate chegaram a prestar os primeiros socorros à vítima, mas os ferimentos eram incompatíveis com a vida e ela acabou falecendo ali mesmo, sendo que seu corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML), em Curitiba.

Até a manhã deste domingo (8) a identificação oficial da vítima ainda não era conhecida. As características do caso apontam para um feminicídio, porém a motivação e autoria do crime só serão confirmadas pelas investigações que ficam agora a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Araucária.