Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas no Tindiquera

No último sábado (19/08), por volta de 23h40, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária estava em patrulhamento pela Rua Maria Sobania, no bairro Tindiquera, quando flagraram uma mulher em uma situação suspeita. A moça, ao avistar a viatura policial, teria jogado fora um pequeno objeto.

Os agentes a abordaram e solicitaram o apoio de outra viatura com uma policial feminina, que seria a responsável por revistá-la. Junto a ela foram encontrados 15 embalagens, sendo 10 com cocaína e 5 com crack, além de trocados que somam R$ 109,00.

A mulher recebeu voz de prisão, sendo encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.