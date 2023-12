Mulher escapa da morte após ser torturada por horas pelo marido

Por volta de 7h30 da última terça-feira, 26 de dezembro, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma situação envolvendo tentativa de feminicídio na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Costeira.

De acordo com as informações, uma mulher deu entrada na UPA e relatou que teria sido torturada pelo seu marido durante a noite toda e pela manhã, e que posteriormente ele teria tentado matá-la com uma pancada da cabeça. “Não sei como consegui forças para fugir e chegar até aqui”, a mulher relata à equipe da UPA. Ela também falou que o agressor a havia seguido até a Unidade de Pronto Atendimento.

Imediatamente, os funcionários da unidade entraram em contato com a GMA e explicaram a situação, informando também que o agressor estava na recepção tentando invadir o local.

Os policiais foram até o local e abordaram o sujeito, que acabou resistindo, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

O homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A vítima, que estava com lesões na cabeça e em outras partes do corpo, foi levada para o Hospital do Trabalhador (HT) para atendimento médico.