Mulher é vítima de assalto em ponto de ônibus na rua São Vicente de Paulo

No início da tarde da última quarta-feira, 20 de novembro, uma jovem foi vítima de um assalto em um ponto de ônibus na rua São Vicente de Paulo, no Centro, próximo à loja Sonhar Colchões e da Clínica São Vicente.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o homem estacionou a moto em frente a clínica e se aproximou da jovem que estava aguardando o ônibus. Ele abordou a moça fingindo pedir informações, e após alguns momentos tentou tomar o aparelho celular de sua mão. Os dois entraram em uma rápida luta corporal, onde o assaltante derrubou a vítima no chão e conseguiu pegar o objeto, em seguida correndo em direção à motocicleta e fugindo do local.

O homem estava com uma moto cinza, e usava um capacete preto com detalhes em branco, uma camiseta escura, uma bermuda jeans e um tênis branco. A moça pede ajuda para encontrar o sujeito, e principalmente o celular iPhone 12 branco, que tinha material da faculdade, de cursos e do trabalho.

Para qualquer informação, entrar em contato com a Polícia Civil de Araucária pelo número (41) 3641-6000.