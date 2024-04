Mulher grávida de 18 semanas sofre tentativa de feminicídio

No último sábado (06), um terrível episódio de violência doméstica aconteceu quando um homem tentou matar sua companheira grávida de 18 semanas dentro de um motel. O incidente ocorreu entre 05:40h e 06:30h da manhã, deixando a vítima em estado de choque e necessitando de auxílio imediato.

De acordo com o relato da vítima, o casal estava na residência de amigos quando começaram as discussões. Subsequentemente, decidiram pegar um carro de aplicativo e dirigir-se a um motel local. No quarto do local, o agressor violentamente jogou a companheira na cama e passou a desferir socos em seu rosto, além de apertar seu pescoço, ameaçando-a de morte.

A vítima conseguiu pegar o interfone e buscar ajuda junto à atendente do motel. No entanto, a atendente não entendeu a gravidade da situação e não deu a devida atenção. Posteriormente, um homem interveio e expulsou o casal do local.

Após ser expulsa do motel, a mulher, mesmo com dificuldades de locomoção devido aos ferimentos, buscou socorro em uma rua movimentada, solicitando carona até a delegacia de polícia. Felizmente, um motorista parou para ajudá-la e a levou até as autoridades.

Na Delegacia de Polícia Civil de Araucária, os policiais imediatamente acionaram a Guarda Municipal, que prontamente se deslocou para prestar assistência. Após ouvir o depoimento da vítima os policiais foram até sua residência com o intuito de localizar o agressor. No entanto, ele não estava mais lá.

A investigação levou os agentes até a residência da mãe do agressor, no bairro Thomaz Coelho, onde ele foi localizado e detido. Mensagens perturbadoras enviadas pelo agressor a um amigo, utilizando o celular da própria vítima que estava, comprovaram a gravidade da situação. Uma das mensagens que dizia, “Só não matei ela por causa das crianças, mas, depois que ela tiver o nenê, vou matar ela”, mostra o risco que a vítima corre.

Diante dos fatos, o agressor foi apresentado à autoridade policial, que o autuou em flagrante e determinou sua prisão.