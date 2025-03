Mulher morre afogada na represa do Rio Verde, na PR-423

No último domingo, 09 de março, uma mulher faleceu após se afogar na represa do Rio Verde, localizada na divisa entre Araucária e Campo Largo, na PR-423. A vítima foi identificada como Cristiane do Rocio Soares, de 45 anos.

A Polícia Militar de Araucária foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros na ocorrência. Quando as equipes chegaram ao local, os socorristas já haviam retirado o corpo da vítima da água e confirmado o óbito.

O marido da vítima, que estava no local e apresentava sinais de embriaguez, relatou que estavam com os filhos e amigos nadando na beira do rio quando, em determinado momento, Cristiane desapareceu. Sem conseguir encontrá-la, ele acionou os serviços de emergência.

A Delegacia de Araucária abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte e confirmar se o afogamento foi a real causa do óbito.