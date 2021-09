Mulher nua é encontrada ferida e inconsciente às margens de rio

Na tarde de domingo, 29 de agosto, a Polícia Militar de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência um tanto estranha. Populares haviam encontrado uma mulher caída às margens do Rio Verde, embaixo da ponte, e ela estava ferida e inconsciente. Quando a equipe chegou no local, o Siate já estava socorrendo a vítima, que se encontrava em estado gravíssimo, correndo risco de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, a mulher, aparentando ter cerca de 40 anos, estava nua e tinha ferimentos na cabeça. Próximo a ela também foi encontrada uma corrente arrebentada, algumas peças de roupas femininas e uma calça, possivelmente masculina. Também havia manchas de sangue pelos arredores de onde ela estava caída. A reportagem do Jornal O Popular tentou obter informações acerca do estado de saúde da mulher, mas não obteve sucesso.

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021