Na quinta-feira, 18 de dezembro, três familias perderam suas casas após um incendio acidental, no bairro Arvoredo. O fogo ae iniciou após um colchão pegar fogo.

No terreno atingido pelo o incêndio, haviam três kitinetes que foram destruídas pelo fogo. Agora, as familias iniciaram arrecadações para recomeçarem.

Alem das doações em dinheiro, a família pede materiais de construção, roupas de adulto e infantil e produtos de higiene pessoal. As doações podem ser feitas através da vaquinha: https://www.abacashi.com/vaquinha/minha-irma-perdeu-tudo-em-um-incendio-qualquer-ajuda-importa.

Para mais informações entre em contato com a irmã da vitima, através do telefone (41) 41 99503-9191

Mulher perde tudo em incêndio no Arvoredo e pede doações