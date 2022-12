Mulher que escondia um revólver calibre 22 no sutiã e seu suposto companheiro são presos pela GMA

Após receber a denúncia de que o motorista de um veículo VW Gol estaria realizando disparos de arma de fogo em via pública, depois de ter discutido com a companheira, a Guarda Municipal acabou efetuando a prisão de um casal. As prisões aconteceram na madrugada de domingo (04/12), no bairro Costeira.

O denunciante informou que o veículo estaria em frente a uma distribuidora de bebidas, na Av. Manoel Ribas, no Centro, mas ao chegar no endereço, a GMA não encontrou nada no local. Equipes passaram a patrulhar a região e acabaram localizando o Gol na rua José Júlio Ribeiro. Os três ocupantes foram revistados e nada de ilícito foi encontrado com os dois homens, porém a mulher escondia no sutiã um revólver calibre 22, com 7 munições intactas no tambor e mais uma no coldre.

Diante dos fatos, a feminina e o condutor do veículo receberam voz de prisão. O terceiro abordado era menor de idade e filho da mulher presa. O motorista também estava com a CNH cassada e o veículo Gol, com pendências administrativas, foi recolhido ao pátio da Secretaria Municipal de Urbanismo.